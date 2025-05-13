«Реал Сосьедад» дома проиграл «Сельте»
«Реал Сосьедад» дома уступил «Сельте» в матче 36-го тура ла лиги — 0:1.
Гол на 44-й минуте забил Альфонсо Гонсалес.
«Реал Сосьедад» с 43 очками занимает 12-е место в таблице чемпионата. «Сельта» набрала 52 очка — 7-я строчка.
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|45
|
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|7
|19
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|
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|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
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|Эльче
|38
|10
|13
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|49-57
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|
16
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|11
|9
|18
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|42
|
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|Осасуна
|38
|11
|9
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|44-50
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|
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|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
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|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
|5 : 1
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Реал
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Ведат Муричи
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|23
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Анте Будимир
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|П
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|
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Луис Милья
Хетафе
|10
|
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Педри
Барселона
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|К
|Ж
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|
Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6
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