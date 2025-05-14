Корреа близок к переходу из «Атлетико» в «Тигрес»

Анхель Корреа, выступающий на позиции крайнего нападающего в «Атлетико», достиг устного соглашения о переходе в мексиканский клуб «Тигрес», сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, стороны близки к договоренности о трансфере аргентинского игрока примерно за 6 миллионов евро.

Корреа — чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Он выступает за «Атлетико» с января 2015 года, приняв участие в 463 матчах во всех турнирах и забив 87 голов, а также отдав 65 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно информации портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.