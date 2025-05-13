Гол Стуани принес «Жироне» победу над «Вальядолидом»

«Жирона» на выезде победила «Вальядолид» в матче 36-го тура ла лиги — 1:0.

Гол на 80-й минуте забил Кристиан Стуани.

«Жирона» набрала 41 очко и занимает 13-е место в таблице чемпионата. «Вальядолид» с 16 очками — на последнем месте.