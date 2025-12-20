«Реал» и «Севилья» сыграют в 17-м туре чемпионата Испании в субботу, 20 декабря. Матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начинается в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Севилья» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 17-й тур.

20 декабря 2025, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

Матч «Реал» — «Севилья» в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.50 мск. Смотреть матч ла лиги также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).

В предыдущем туре ла лиги «Реал» победил «Алавес» (2:1), а «Севилья» разгромила «Овьедо» (4:0). «Бланкос» с 39 очками в 17 матчах занимают второе место место, а красно-белые набрали 20 очков и после 16 матчей идут девятыми.