«Реал» — «Севилья»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
«Реал» и «Севилья» сыграют в 17-м туре чемпионата Испании в субботу, 20 декабря. Матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начинается в 23.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Реал» — «Севилья» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Матч «Реал» — «Севилья» в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.50 мск. Смотреть матч ла лиги также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).
В предыдущем туре ла лиги «Реал» победил «Алавес» (2:1), а «Севилья» разгромила «Овьедо» (4:0). «Бланкос» с 39 очками в 17 матчах занимают второе место место, а красно-белые набрали 20 очков и после 16 матчей идут девятыми.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Эспаньол
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12
|Атлетик
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13
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
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20
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|Алавес – Хетафе
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|Сельта – Осасуна
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|Эспаньол – Леванте
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|Расинг – Вильярреал
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|Реал – Р. Сосьедад
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|Севилья – Р. Вальекано
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