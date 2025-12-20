«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе упустил победу над «Леванте» на 90+3-й минуте
«Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Леванте» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:1.
В добавленное к первому тайму время Такэфуса Кубо вывел гостей вперед. На 90+3-й минуте Дела реализовал пенальти и сравнял счет.
Полузащитник бело-голубых Арсен Захарян вышел на поле на 70-й минуте, заменив Луку Сучича. Для 22-летнего россиянина этот матч стал 11-м за команду в нынешнем сезоне чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» с 17 очками занимает 15-е место в Ла лиге. «Леванте» (10 очков) замыкает турнирную таблицу.
4 января «Реал Сосьедад» примет «Атлетико», а «Леванте» на выезде встретится с «Севильей».
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