«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе упустил победу над «Леванте» на 90+3-й минуте

«Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Леванте» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:1.

В добавленное к первому тайму время Такэфуса Кубо вывел гостей вперед. На 90+3-й минуте Дела реализовал пенальти и сравнял счет.

Полузащитник бело-голубых Арсен Захарян вышел на поле на 70-й минуте, заменив Луку Сучича. Для 22-летнего россиянина этот матч стал 11-м за команду в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» с 17 очками занимает 15-е место в Ла лиге. «Леванте» (10 очков) замыкает турнирную таблицу.

4 января «Реал Сосьедад» примет «Атлетико», а «Леванте» на выезде встретится с «Севильей».