«Овьедо» дома сыграл вничью с «Сельтой»

«Овьедо» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» в матче 17-го тура Ла лиги — 0:0.

Хозяева нанесли три удара в створ ворот соперника, гости попали в створ дважды.

«Сельта» занимает седьмое место в таблице чемпионата Испании-2025/26 с 23 очками. «Овьедо» идет на 19-й строчке с 11 очками.

В следующем туре «Сельта» примет на своем поле «Валенсию», а «Овьедо» встретится на выезде с «Алавесом».