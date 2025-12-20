«Овьедо» дома сыграл вничью с «Сельтой»
«Овьедо» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» в матче 17-го тура Ла лиги — 0:0.
Хозяева нанесли три удара в створ ворот соперника, гости попали в створ дважды.
«Сельта» занимает седьмое место в таблице чемпионата Испании-2025/26 с 23 очками. «Овьедо» идет на 19-й строчке с 11 очками.
В следующем туре «Сельта» примет на своем поле «Валенсию», а «Овьедо» встретится на выезде с «Алавесом».
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|Барселона
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2
|Реал
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|0-0
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3
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
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|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
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|0
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|0-0
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12
|Атлетик
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|16.08
|00:00
|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
|00:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
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|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
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