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20 декабря 2025, 17:59

«Овьедо» дома сыграл вничью с «Сельтой»

«Овьедо» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» в матче 17-го тура Ла лиги — 0:0.

Хозяева нанесли три удара в створ ворот соперника, гости попали в створ дважды.

«Сельта» занимает седьмое место в таблице чемпионата Испании-2025/26 с 23 очками. «Овьедо» идет на 19-й строчке с 11 очками.

В следующем туре «Сельта» примет на своем поле «Валенсию», а «Овьедо» встретится на выезде с «Алавесом».

Чемпионат Испании. Ла лига. 17-й тур.
20 декабря 2025, 16:00. Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо)
Овьедо
0:0
Сельта

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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
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16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
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