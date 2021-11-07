Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Райо Вальекано»
«Реал» на своем поле победил «Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Мадридцы выиграли со счетом 2:1.
Автором победного мяча стал нападающий Карим Бензема. В составе гостей голом отметился форварда Радамель Фалькао.
«Реал» набрал 27 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Испании. Лига 1
13-й тур
«Реал» — «Райо Вальекано» — 2:1 (2:0)
Голы: Кроос, 14 (1:0). Бензема, 38 (2:0). Фалькао, 76 (2:1).
«Реал»: Куртуа, Алаба, Карвахаль (Начо, 90+3), Менди, Эдер Милитау, Кроос, Каземиру, Камавинга, Бензема (Азар, 83), Асенсио (Васкес, 83), Винисиус Жуниор.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич (Посо, 81), Бальиу, Гарсия, Катена, Трехо (Лопес, 60), Комесанья, Палазон (Бебе, 60), Валентин, Нтека (Фалькао, 69. Гвардьола, 81), Альваро Гарсия.
Предупреждения: Кроос, 29. Бальиу, 45+1. Комесанья, 68.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
6 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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