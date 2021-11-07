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Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Райо Вальекано»

00:51
6 ноября. «Реал» — «Райо Вальекано» — 2:1. Фото ФК «Реал».
6 ноября. «Реал» — «Райо Вальекано» — 2:1. Фото ФК «Реал».
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«Реал» на своем поле победил «Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Мадридцы выиграли со счетом 2:1.

Автором победного мяча стал нападающий Карим Бензема. В составе гостей голом отметился форварда Радамель Фалькао.

«Реал» набрал 27 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Реал» — «Райо Вальекано» — 2:1 (2:0)

Голы: Кроос, 14 (1:0). Бензема, 38 (2:0). Фалькао, 76 (2:1).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Карвахаль (Начо, 90+3), Менди, Эдер Милитау, Кроос, Каземиру, Камавинга, Бензема (Азар, 83), Асенсио (Васкес, 83), Винисиус Жуниор.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич (Посо, 81), Бальиу, Гарсия, Катена, Трехо (Лопес, 60), Комесанья, Палазон (Бебе, 60), Валентин, Нтека (Фалькао, 69. Гвардьола, 81), Альваро Гарсия.

Предупреждения: Кроос, 29. Бальиу, 45+1. Комесанья, 68.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

6 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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