Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Бархуан попрощался с командой
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан попрощался с командой.
«Я хочу поблагодарить всех игроков и персонал. Это были непростые дни. Теперь нужно продолжить работать на благо клуба. Вперед, «Барселона»!» — написал у себя в Instagram Бархуан.
Бархуан выполнял обязанности главного тренера «Барселоны» после того, как из клуба был уволен Роналд Куман. Вчера, 6 ноября «сине-гранатовые» назначили нового наставника, им стал бывший полузащитник команды Хави. Бархуан покинет основную команду и продолжит работу с «Барселоной Б».
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