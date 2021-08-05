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«Реал» раскритиковал соглашение ла лиги с инвесторами

21:52
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«Реал» на официальном сайте объявил, что готов судиться из-за сделки между ла лигой и люксембургским инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

Исполком испанской лиги выступил единогласным решением за продажу 10% своего бизнеса частному инвестиционному фонду. Но теперь общее собрание клубов должно ратифицировать это решение. Для этого потребуется 2/3 голосов 42 клубов, представляющих два сильнейших испанских дивизиона.

В рамках этой сделки затрагивается часть активов «Реала» и ставится под угрозу бизнес клуба. Например, фонд сможет получать часть доходов от реализации телевизионных прав без одобрения мадридцев.

Кроме того, в «Реале» утверждают, что не знали ни о чем до среды, когда был опубликован пресс-релиз, то есть клубы не поставили в известность.

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Иван Шитик все материалы автора

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