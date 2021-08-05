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Линекер — об уходе Месси из «Барселоны»: «Бардак больше, чем клуб»

21:57
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер резко высказался об уходе форварда Лионеля Месси из «Барселоны». 5 августа стало известно, что аргентинец не станет подписывать новый контракт с клубом.

«Черт, как они попали в столь затруднительное положение?

Mess que un club («Бардак больше, чем клуб» — прим. «СЭ»)», — написал Линекер в Twitter.

В последнем предложении англичанин обыграл каталонский девиз команды «Mеs que un club» («больше чем клуб»), заменив первое слово на английское «mess» («бардак»).

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора

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