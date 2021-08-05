Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер резко высказался об уходе форварда Лионеля Месси из «Барселоны». 5 августа стало известно, что аргентинец не станет подписывать новый контракт с клубом.

«Черт, как они попали в столь затруднительное положение?

Mess que un club («Бардак больше, чем клуб» — прим. «СЭ»)», — написал Линекер в Twitter.

Club statement. How on earth have they got themselves in to this predicament? Mess que un club. https://t.co/0OFFHn4ItU — Gary Lineker ? (@GaryLineker) August 5, 2021

В последнем предложении англичанин обыграл каталонский девиз команды «Mеs que un club» («больше чем клуб»), заменив первое слово на английское «mess» («бардак»).

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.