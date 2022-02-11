Хави хотел видеть в «Барселоне» Тео Эрнандеса, руководство не согласилось

Главный тренер «Барселоны» Хави планировал приобрести защитника «Милана» Тео Эрнандеса в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По данным источника, руководство клуба поддержало идею специалиста, однако позже выяснилось, что клуб не может себе позволить покупку 24-летнего француза, за трансфер которого «Милан» просил не менее 50 миллионов евро. Сам игрок хотел получать в каталонском клубе 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» согласовал новый контракт с Тео Эрнандесом на пять лет.