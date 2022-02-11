Хави хотел видеть в «Барселоне» Тео Эрнандеса, руководство не согласилось
Главный тренер «Барселоны» Хави планировал приобрести защитника «Милана» Тео Эрнандеса в зимнее трансферное окно, сообщает AS.
По данным источника, руководство клуба поддержало идею специалиста, однако позже выяснилось, что клуб не может себе позволить покупку 24-летнего француза, за трансфер которого «Милан» просил не менее 50 миллионов евро. Сам игрок хотел получать в каталонском клубе 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» согласовал новый контракт с Тео Эрнандесом на пять лет.
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|5
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|
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|22.12
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Атлетик – Реал
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|16.01
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|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
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|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
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Кадис – Эспаньол
|2 : 2
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|
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|19.01
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|
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|21:00
|
Хетафе – Гранада
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|
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