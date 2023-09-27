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Сегодня, 21:53

«Реал» обыграл «Лас-Пальмас», Винисиус вернулся после травмы

Руслан Минаев
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Винисиус Жуниор.
Фото AFP

«Реал» дома победил «Лас-Пальмас» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 2:0. У хозяев забивали Браим Диас и Хоселу.

В состав мадридцев после травмы бедра вернулся Винисиус Жуниор, который появился на поле на 57-й минуте.

«Реал» (2-е место) набрал 18 очков и опередил «Барселону» (3-е место и 17 очков) в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 20:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Лас-Пальмас

ФК Лас-Пальмас
ФК Реал
1
0
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«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция матча ла лиги

«Жирона» на выезде победила «Вильярреал» и возглавила ла лигу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 2 : 2
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 2 : 2
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 2 : 0
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 2
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
28.09 20:00
Гранада – Бетис
 - : -
28.09 22:30
Осасуна – Атлетико
 - : -
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Г
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Савио

Савио

Жирона

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 5 1 1
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