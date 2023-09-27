«Реал» обыграл «Лас-Пальмас», Винисиус вернулся после травмы

«Реал» дома победил «Лас-Пальмас» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 2:0. У хозяев забивали Браим Диас и Хоселу.

В состав мадридцев после травмы бедра вернулся Винисиус Жуниор, который появился на поле на 57-й минуте.

«Реал» (2-е место) набрал 18 очков и опередил «Барселону» (3-е место и 17 очков) в турнирной таблице.