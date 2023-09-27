«Жирона» на выезде победила «Вильярреал» и возглавила ла лигу
«Жирона» на выезде обыграла «Вильярреал» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 2:1.
У гостей забивали украинец Артем Довбик и арендованный у «Барселоны» Эрик Гарсия. У хозяев отметился Дани Парехо, реализовав пенальти.
«Жирона» возглавила ла лигу, набрав 19 очков. Каталонцы победили в 6 матчах и один раз сыграли вничью. «Вильярреал» с 7 очками на 14-м месте.
«Атлетик» дома сыграл вничью с «Хетафе» — 2:2.
У басков забивали Юри Берчиче и Иньяки Уильямс. У команды из пригорода Мадрида — Гастрон Альварес и Хуан Латаса.
Хозяева с 45+1-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ойана Санчета.
«Атлетик» с 14 очками занял 4-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Хетафе» 8 очков и 10-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|7
|6
|1
|0
|18-8
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|13-6
|18
|
3
|Барселона
|7
|5
|2
|0
|18-8
|17
|
4
|Атлетик
|7
|4
|2
|1
|13-6
|14
|
5
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|13-5
|10
|
6
|Валенсия
|6
|3
|1
|2
|9-6
|10
|
7
|Р. Вальекано
|6
|3
|1
|2
|7-9
|10
|
8
|Р. Сосьедад
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Кадис
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|
10
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-11
|8
|
11
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|10-13
|8
|
12
|Севилья
|6
|2
|1
|3
|11-9
|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
14
|Вильярреал
|7
|2
|1
|4
|10-13
|7
|
15
|Мальорка
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
17
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
18
|Сельта
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|
19
|Гранада
|6
|1
|0
|5
|9-17
|3
|
20
|Альмерия
|7
|0
|2
|5
|8-18
|2
|26.09
|20:00
|
Севилья – Альмерия
|5 : 1
|26.09
|22:30
|
Мальорка – Барселона
|2 : 2
|27.09
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|2 : 2
|27.09
|20:00
|
Реал – Лас-Пальмас
|2 : 0
|27.09
|20:00
|
Вильярреал – Жирона
|1 : 2
|27.09
|22:30
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|27.09
|22:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|28.09
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гранада – Бетис
|- : -
|28.09
|22:30
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Савио
Жирона
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|5
|1
|1