Винисиус: «Рад словам Неймара о том, что я должен получить «Золотой мяч», но Бензема заслужил награду больше»

Винисиус считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч» больше, чем он

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал слова нападающего «ПСЖ» Неймара Сантоса о том, что он должен получить «Золотой мяч». По мнению 21-летнего бразильца, его партнер по мадридскому клубу форвард Карим Бензема заслужил награду больше, чем он.

«Очень рад словам Неймара о том, что я должен получить «Золотой мяч», но Бензема заслужил награду больше, — приводит слова форварда Eurosport. — Карим постоянно шутит надо мной и говорит, что хочет выиграть у сборной Бразилии в финале чемпионата мира. Но этого ни в коем случае не произойдет».

В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. На счету 34-летнего Бензема 44 гола и 15 передач в 46 встречах.