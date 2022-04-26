«Барселона» объявила о продлении контракта с Араухо до 2026 года

«Барселона» официально объявила о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо.

Новое соглашение с 23-летним уругвайцем действует до конца июня 2026 года. Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 1 миллиард евро.

Официальная церемония подписания контракта пройдет в пятницу, в ней примут участие сам футболист и президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Араухо перешел в «Барселону» в августе 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 4 гола в 39 матчах за каталонский клуб. Предыдущий контракт футболиста действовал до конца июня 2023 года.