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Сегодня, 14:25

«Барселона» объявила о продлении контракта с Араухо до 2026 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барселона» официально объявила о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо.

Новое соглашение с 23-летним уругвайцем действует до конца июня 2026 года. Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 1 миллиард евро.

Официальная церемония подписания контракта пройдет в пятницу, в ней примут участие сам футболист и президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Араухо перешел в «Барселону» в августе 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 4 гола в 39 матчах за каталонский клуб. Предыдущий контракт футболиста действовал до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2592089/agreement-for-new-contract-for-ronald-araujo
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«Барселона» может объявить о продлении контракта с Араухо сегодня
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3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
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 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
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 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
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 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
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 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
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 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
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 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
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 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
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 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
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Севилья – Кадис
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Атлетик – Атлетико
 - : -
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 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
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Р. Вальекано – Р. Сосьедад
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