Бывший игрок «Реала» Ринкон в критическом состоянии после ДТП

Видео аварии с участием Ринкона появилось в сети

Бывший игрок «Реала» и «Наполи» Фредди Ринкон находится в критическом состоянии после ДТП, сообщает Football Italia.

Инцидент произошел 11 апреля в городе Кали (Колумбия), когда автомобиль Ринкона столкнулся с автобусом. Состояние 55-летнего колумбийца оценивается как тяжелое. В больницу также доставлены водитель и пассажиры автобуса.

Местные СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения автомобиля с автобусом.

Фредди Ринкон играл за «Реал» в сезоне-1995/96. Перед этим футболист отыграл сезон за «Наполи». В составе сборной Колумбии Ринкон провел 84 матча и забил 17 голов.