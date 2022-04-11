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Сегодня, 21:46

Бывший игрок «Реала» Ринкон в критическом состоянии после ДТП

Видео аварии с участием Ринкона появилось в сети
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Реала» и «Наполи» Фредди Ринкон находится в критическом состоянии после ДТП, сообщает Football Italia.

Инцидент произошел 11 апреля в городе Кали (Колумбия), когда автомобиль Ринкона столкнулся с автобусом. Состояние 55-летнего колумбийца оценивается как тяжелое. В больницу также доставлены водитель и пассажиры автобуса.

Местные СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения автомобиля с автобусом.

Фредди Ринкон играл за «Реал» в сезоне-1995/96. Перед этим футболист отыграл сезон за «Наполи». В составе сборной Колумбии Ринкон провел 84 матча и забил 17 голов.

Источник: https://football-italia.net/ex-napoli-striker-rincon-in-critical-condition-after-car-rammed-by-bus/
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 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
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14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
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 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
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Барселона – Кадис
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Реал

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Бетис

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Гомес Рауль де Томас

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Эспаньол

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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

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Севилья

 25 2 2
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