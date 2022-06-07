«Реал» договорился с «Монако» по трансферу полузащитника Тчуамени

«Реал» согласовал с «Монако» трансфер полузащитника Орельена Тчуамени, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Французский клуб получит за 22-летнего игрока 80 миллионов евро. Также в договоре прописаны бонусы, которые могут довести общую стоимость трансфера до 100 миллионов.

Сам французский футболист заключит с «Реалом» контракт на пять лет.

Сейчас клубы завершают процесс оформления необходимых бумаг. После этого о трансфере футболиста будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что нападающий Килиан Мбаппе уговаривает Тчуамени перейти в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.