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Сегодня, 16:27

«Реал» договорился с «Монако» по трансферу полузащитника Тчуамени

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» согласовал с «Монако» трансфер полузащитника Орельена Тчуамени, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Французский клуб получит за 22-летнего игрока 80 миллионов евро. Также в договоре прописаны бонусы, которые могут довести общую стоимость трансфера до 100 миллионов.

Сам французский футболист заключит с «Реалом» контракт на пять лет.

Сейчас клубы завершают процесс оформления необходимых бумаг. После этого о трансфере футболиста будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что нападающий Килиан Мбаппе уговаривает Тчуамени перейти в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Монако
ФК Реал
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