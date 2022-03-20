Гол Коке принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»

«Атлетико» в матче 29-го тура чемпионата Испании обыграл «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

Единственный гол на 49-й минуте забил Коке. На 85-й минуте «Атлетико» остался вдесятером после удаления Анхеля Корреа.

После этого матча «Атлетико» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 32 очками — на 13-й строчке.