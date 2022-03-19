Хави заявил, что двери «Барселоны» всегда открыты для Месси

Главный тренер «Барселоны» заявил, что двери команды будут открыты для нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в любое время.

«Он лучший в истории, и для него всегда будут открыты двери в «Барсе». Пока я тренер этой команды, он может посетить нашу тренировку в любой день или поговорить со мной. То, что он дал нам, бесценно. Он лучший игрок в истории, но у него контракт с «ПСЖ». Он подписал соглашение на два года», — приводит слова Хави Marca.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. До этого он с 2003 года выступал за «Барселону», став лучшим бомбардиром клуба в истории. На его счету 672 забитых мяча.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл за французский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.