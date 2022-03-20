Симеоне о победе над «Райо Вальекано»: «Атлетико» показывает ту игру, которую хочет видеть»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (1:0).

«В первом тайме мы хорошо контролировали мяч. Мы показывали ту игру, которую хотим видеть. Мы отлично действуем в обороне. Команда сплотилась и сейчас показывает хорошую игру. Нужно признать, что мы сильны при совместной работе», — приводит слова Симеоне AS.

После этого матча «Атлетико» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 32 очками — на 13-й строчке.