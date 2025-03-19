Рауль Асенсио близок к продлению контракта с «Реалом»
Защитник «Реала» Рауль Асенсио в ближайшее время может продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны почти достигли соглашения по новому контракту. Действующий договор футболиста с мадридцами истекает летом следующего года.
Асенсио является воспитанником «Реала». В текущем сезоне 22-летний защитник провел 29 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голевыми передачами.
