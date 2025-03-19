Кунде: «Ямаль делает невероятные вещи, но люди часто забывают, что он все еще ребенок»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением об игре полузащитника команды Ламина Ямаля.

«Мы хорошо дополняем друг друга. В оборонительном плане я много разговариваю с ним, чтобы подправить некоторые моменты. Мы отлично понимаем друг друга на поле и за его пределами. Люди, видя, как он творит невероятные вещи, часто забывают, что он все еще ребенок, подросток, который любит пошутить. И это хорошо, потому что я тоже», — приводит слова Кунде Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

На счету 26-летнего Кунде в этом сезоне 43 игры во всех турнирах, 3 мяча и 8 голевых передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.