19 марта, 10:45

Модрич хочет остаться в «Реале» еще на один сезон, в сентябре ему исполнится 40 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, хорват хочется остаться в «Реале» еще на сезон и подписать соглашение до лета 2026 года. 9 сентября Модричу исполнится 40 лет.

Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне он провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач.

    • Хавбек «Барселоны» Касадо выбыл на два месяца из-за частичного разрыва связки колена

    Рауль Асенсио близок к продлению контракта с «Реалом»
