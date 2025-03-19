Модрич хочет остаться в «Реале» еще на один сезон, в сентябре ему исполнится 40 лет
Полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, хорват хочется остаться в «Реале» еще на сезон и подписать соглашение до лета 2026 года. 9 сентября Модричу исполнится 40 лет.
Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне он провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач.
