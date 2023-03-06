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Сегодня, 13:06

Йович: «В «Реале» было сложно приспособиться к лучшему клубу мира, сказывалось давление»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Фиорентины» Лука Йович рассказал, почему у него не получилось заиграть в «Реале».

«Я покинул «Айнтрахт» слишком рано, и когда я пришел в «Реал», все внимание было приковано ко мне. Очень сложно приспособиться к лучшему клубу мира. Из-за травм и коронавируса на меня оказывалось несправедливое давление. Это было довольно печальным опытом. В «Фиорентине» же я могу развиваться, у нас есть все, чтобы побеждать и выиграть Лигу конференций в текущем сезоне», — приводит слова Йовича La Repubblica.

Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» в 2019 году за 63 миллиона евро.

За мадридскую команду он провел 51 матч, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Летом 2022 года сербский форвард покинул «сливочных» на правах свободного агента.

Лука Йович
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
ФК Фиорентина
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Хави дал игрокам «Барселоны» два выходных после победы над «Валенсией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
9
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 0 : 0
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 3 : 2
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 0 : 2
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 0 : 1
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 6 : 1
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 2 : 1
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 1 : 0
5.03 20:30
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5.03 23:00
Бетис – Реал
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Осасуна – Сельта
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 16 2 2
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