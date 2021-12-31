Президент «Атлетико» высказался о возвращении Гризманна в команду
Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассказал о возвращении нападающего Антуана Гризманна. Футболист вернулся в команду из «Барселоны».
«Мы знаем, что Гризманн — невероятный игрок. Мы понимали, что его будут освистывать, но это дело пары недель. Через две недели они перестали это делать, теперь ему аплодируют. Мы на это и рассчитывали, так как Гризманн — отличный игрок, который поможет нам добиться результатов», — цитирует Сересо Marca.
После 18 туров ла лиги «Атлетико» занимаети 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
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