Кристенсен может продолжить карьеру в «Барселоне»
«Барселона» лидирует в борьбе за защитника «Челси» Андреаса Кристенсена. Датчанин не смог договориться о продлении контракта с лондонским клубом, сообщает Sport.es.
Летом 2022 года он может стать свободным агентом.
Каталонский клуб ведет переговоры с представителями 25-летнего футболиста. Достичь окончательной договоренности с Кристенсеном сине-гранатовые хотят уже в ближайшее время.
В этом сезоне центральный защитник провел 19 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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