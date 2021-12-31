В «Севилье» выявлен очередной случай заражения коронавирусом
Пресс-служба «Севильи» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в команде, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось о положительных тестах трех игроков. Спустя два дня короонавирусом заболели еще два представителя команды.
3 января «Севилья» должна провести матч с «Кадисом». Начало — в 23.15 (мск). После 18 туров ла лиги команда занимает 2-е место, набрав 38 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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