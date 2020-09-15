Представители Бэйла провели встречу с руководством «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» заинтересован в возвращении нападающего Гарета Бэйла из «Реала». Представители 31-летнего валлийца провели встречу с руководством «шпор», сообщает Sky Sports.

Мадридский клуб готов отпустить нападающего, но пока не одобрил сделку.

Ранее появилась информация, что валлиец готов перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

В прошлом сезоне Бэйл принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.