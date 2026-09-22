AS: Рафинья намерен продлить контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Рафинья в ближайшие дни должен подписать соглашение со своим новым агентом, сообщает AS.

Предыдущим агентом 29-летнего бразильца был Деку, ныне занимающий пост спортивного директора каталонского клуба.

По данным источника, нападающий намерен продлить контракт с «Барселоной». Клуб тоже заинтересован в сохранении игрока. На этой неделе уже состоялись первые контакты для начала переговоров о продлении.

Рафинья играет в «Барселоне» с июля 2022 года, его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. В последний раз его продлевали в мае 2025 года.

В сезоне-2026/27 в 8 матчах форвард забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 70 миллионов евро.