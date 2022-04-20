Пике восстановился от травмы и сможет сыграть против «Реал Сосьедада»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в заявку команды на матч 33-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».

35-летний испанец восстановился от повреждения приводящей мышцы левой ноги, медицинский штаб разрешил футболисту выходить на поле.

В сезоне-2021/22 Пике забил 3 гола в 38 матчах за «Барселону». Защитник пропустил три последних игры команды из-за травмы.

Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 22.30 (мск).