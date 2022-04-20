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Сегодня, 14:10

Пике восстановился от травмы и сможет сыграть против «Реал Сосьедада»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в заявку команды на матч 33-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».

35-летний испанец восстановился от повреждения приводящей мышцы левой ноги, медицинский штаб разрешил футболисту выходить на поле.

В сезоне-2021/22 Пике забил 3 гола в 38 матчах за «Барселону». Защитник пропустил три последних игры команды из-за травмы.

Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 22.30 (мск).

Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 27 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 26 2 2
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Иньиго Мартинес

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