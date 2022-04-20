Гарет Бэйл пропустит матч «Реала» с «Осасуной»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 33-го тура ла лиши против «Осасуны», сообщает пресс-служба команды. О том, почему валлиец не будет участвовать, в этой встрече, не сообщается.

В этом сезоне Бэйл провел 7 матчей за «Реал», отметившись 1 голом. Последний раз он выходил на поле 9 апреля в игре против «Хетафе» (2:0).

Сообщалось, что по окончании сезона 32-летний футболист покинет команду.