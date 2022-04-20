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Сегодня, 13:32

Гарет Бэйл пропустит матч «Реала» с «Осасуной»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 33-го тура ла лиши против «Осасуны», сообщает пресс-служба команды. О том, почему валлиец не будет участвовать, в этой встрече, не сообщается.

В этом сезоне Бэйл провел 7 матчей за «Реал», отметившись 1 голом. Последний раз он выходил на поле 9 апреля в игре против «Хетафе» (2:0).

Сообщалось, что по окончании сезона 32-летний футболист покинет команду.

Гарет Бэйл
ФК Осасуна
ФК Реал
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2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
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 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
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 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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Мальорка – Алавес
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19.04 22:00
Бетис – Эльче
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19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
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Леванте – Севилья
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21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
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Р. Сосьедад – Барселона
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