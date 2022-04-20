Хави рассказал о состоянии Дани Алвеса перед матчем с «Реал Сосьедадом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед матчем ла лиги с «Реал Сосьедадом».

«Серджино Дест отлично сыграл против «Кадиса». Алвес не сыграл в том матче так как вывихнул лодыжку в матче с «Леванте». Несмотря на это, он согласился быть на скамейке запасных», — сказал Хави на пресс-конференции.

Осенью 2021 года Алвес вернулся в «Барселону» из «Сан Паулу». В этом сезоне футболист провел 8 матчей в ла лиге, забив 1 гол.