Куртуа высказался об отбитом пенальти в финале Суперкубка Испании

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победного матча над «Атлетиком» (2:0) в финале Суперкубка Испании.

Футболист на 89-й минуте ногой отбил удар по центру от полузащитника «Атлетика» Рауля Гарсии с пенальти.

«Я сомневался — по центру или вправо. В итоге я отставил ногу, рефлекс сработал. Я горд, что порадовал болельщиков «Реала». Этот трофей показывает, что мы очень хорошо работаем», — цитирует Тибо El Chiringuito TV.