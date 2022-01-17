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Куртуа — об отбитом пенальти: «Горжусь, что порадовал болельщиков «Реала»

Куртуа высказался об отбитом пенальти в финале Суперкубка Испании
Виктория Кравченко

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победного матча над «Атлетиком» (2:0) в финале Суперкубка Испании.

Футболист на 89-й минуте ногой отбил удар по центру от полузащитника «Атлетика» Рауля Гарсии с пенальти.

«Я сомневался — по центру или вправо. В итоге я отставил ногу, рефлекс сработал. Я горд, что порадовал болельщиков «Реала». Этот трофей показывает, что мы очень хорошо работаем», — цитирует Тибо El Chiringuito TV.

Тибо Куртуа
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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