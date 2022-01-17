Куртуа — об отбитом пенальти: «Горжусь, что порадовал болельщиков «Реала»
Куртуа высказался об отбитом пенальти в финале Суперкубка Испании
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победного матча над «Атлетиком» (2:0) в финале Суперкубка Испании.
Футболист на 89-й минуте ногой отбил удар по центру от полузащитника «Атлетика» Рауля Гарсии с пенальти.
«Я сомневался — по центру или вправо. В итоге я отставил ногу, рефлекс сработал. Я горд, что порадовал болельщиков «Реала». Этот трофей показывает, что мы очень хорошо работаем», — цитирует Тибо El Chiringuito TV.
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|5
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|44
|
3
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|20
|10
|4
|6
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|34
|
4
|Атлетико
|20
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|33-24
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|
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|9
|6
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|33
|
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|
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|
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|
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|5
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|
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|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
13
|Гранада
|20
|5
|9
|6
|24-27
|24
|
14
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-23
|23
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
17
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|13-21
|18
|
18
|Алавес
|20
|4
|5
|11
|16-30
|17
|
19
|Кадис
|20
|2
|8
|10
|15-34
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|
20
|Леванте
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|1
|8
|11
|21-41
|11
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|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|- : -
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|11
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|18
|1
|6
|
|
Уго Гильямон
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