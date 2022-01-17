Марсело в составе «Реала» выиграл 23 титула

«Реал» в финале Суперкубка Испании обыграл «Атлетик» со счетом 2:0.

Для защитника мадридцев Марсело этот титул стал 23-м в составе команды. 33-летний бразилец по 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, 3 раза — Суперкубок Европы, по 5 раз выигрывал чемпионат Испани и Суперкубок страны, а также 2 Кубка страны.

В текущем сезоне Марсело провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.