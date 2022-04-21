«Реал» в гостях обыграл «Осасуну». Бензема не забил два пенальти

«Реал» в гостях обыграл «Осасуну» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Матч закончился со счетом 1:3.

В составе хозяев гол на 13-й минуте забил Анте Будимир. У «Реала» отличились Давид Алаба на 12-й минуте, Марко Асенсио — на 45-й и Лукас Васкес на 90+6-й минуте матча. Стоит отметить, что форвард «сливочных» Карим Бензема не забил два пенальти во втором тайме. В обоих случаях удар отбил вратарь «Осасуны» Серхио Эррера.

В турнирной таблице ла лиги «Реал» оторвался от «Атлетико», идущем на втором месте на 17 очков. Мадридцы после 33 матчей набрали 78 баллов. «Осасуна» осталась на девятом месте с 44 очками.