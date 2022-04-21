Бензема не забил два пенальти в матче с «Осасуной»
Нападающий «Реала» Карим Бензема не забил два пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».
Французский форвард подходил к точке на 52-й и 59-й минутах. В обоих случаях удар отбил вратарь «Осасуны» Серхио Эррера.
В сезоне-2021/22 Бензема провел за «Реал» 39 матчей во всех турнирах и забил 39 голов.
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|7
|8
|59-39
|61
|
3
|Барселона
|31
|17
|9
|5
|60-32
|60
|
4
|Севилья
|32
|16
|12
|4
|46-25
|60
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|
7
|Вильярреал
|33
|14
|10
|9
|53-31
|52
|
8
|Атлетик
|32
|11
|12
|9
|36-32
|45
|
9
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|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|
10
|Валенсия
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|10
|12
|11
|44-48
|42
|
11
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|37-44
|39
|
13
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
14
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
15
|Р. Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|33
|6
|7
|20
|26-55
|25
|
20
|Леванте
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|5
|10
|17
|39-62
|25
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|19.04
|20:00
|
Мальорка – Алавес
|2 : 1
|19.04
|22:00
|
Бетис – Эльче
|0 : 1
|19.04
|22:30
|
Вильярреал – Валенсия
|2 : 0
|20.04
|20:00
|
Атлетико – Гранада
|0 : 0
|20.04
|21:00
|
Сельта – Хетафе
|0 : 2
|20.04
|22:30
|
Осасуна – Реал
|1 : 3
|21.04
|20:00
|
Леванте – Севилья
|- : -
|21.04
|20:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|- : -
|21.04
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|21.04
|22:30
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|25
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|26
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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