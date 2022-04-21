Бензема не забил два пенальти в матче с «Осасуной»

Нападающий «Реала» Карим Бензема не забил два пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

Французский форвард подходил к точке на 52-й и 59-й минутах. В обоих случаях удар отбил вратарь «Осасуны» Серхио Эррера.

В сезоне-2021/22 Бензема провел за «Реал» 39 матчей во всех турнирах и забил 39 голов.