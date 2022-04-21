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Бензема не забил два пенальти в матче с «Осасуной»

Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото AFP

Нападающий «Реала» Карим Бензема не забил два пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

Французский форвард подходил к точке на 52-й и 59-й минутах. В обоих случаях удар отбил вратарь «Осасуны» Серхио Эррера.

В сезоне-2021/22 Бензема провел за «Реал» 39 матчей во всех турнирах и забил 39 голов.

Испания. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 22:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:3
Реал
Голы
Алаба, 12 (0:1), Будимир, 13 (1:1), Асенсио, 45 (1:2), Васкес, 90 (1:3)
Нереализованный пенальти
Бензема 52, Бензема 59
Осасуна
Эррера Видаль Гарсия Хосе Анхель (Ойер, 68) Эрнандес Монкайола Брашанац (Торрес, 79) Гарсия (Санчес, 46) Авила (Барберо, 86) Будимир Мартинес (Барха, 68)
Реал
Куртуа Эдер Милитау Алаба (Карвахаль, 46) Начо Вальверде Себальос (Кроос, 71) Камавинга (Иско, 73) Бензема Асенсио Васкес Родригу (Винисиус Жуниор, 90)
Предупреждения
Брашанац 44’  -  Камавинга 5’, Эдер Милитау 60’, Начо 62’
Судьи
Бенгоэчеа (Испания)
Карим Бензема
ФК Осасуна
ФК Реал
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
3
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
4
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
15
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 0 : 0
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 0 : 2
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 1 : 3
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
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Энес Юнал

Хетафе

 15
П
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Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

Хетафе

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