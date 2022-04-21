«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча чемпионата Испании

«Реал» переиграл «Осасуну» (3:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра прошла на стадионе «Эль Садар».

На 12-й минуте Давид Алаба открыл счет. Однако почти сразу хоязева отыгрались благодаря голу Анте Будимира. В концовке первого тайма Марко Асенсио вывел гостей вперед.

После перерыва форвард Карим Бензема не забил два пенальти за 7 минут. В концовке встречи Лукас Васкес забил третий мяч мадридцев.

В турнирной таблице «Реал» оторвался от «Атлетико», идущим на втором месте, на 17 очков. «Осасуна» осталась на девятом месте.