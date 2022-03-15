Апелляция Бензема на судебный приговор будет рассмотрена в середине лета

В ноябре 2021 года суд в Версале приговорил нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема к одному году лишения свободы условно и штрафу 75 тысяч евро за соучастие в попытке шантажа бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

Адвокаты футболисты подали апелляцию на это решение. Она будет рассмотрена в середине лета 2022 года, сообщает Le Monde.

Бензема обвинялся в том, что требовал у Вальбуэна, который выступал за московское «Динамо» в 2014-2015 годах, деньги за видеозапись интимного содержания с его участием.

Помимо Бензема по делу проходили еще четверо, для них прокуратура запрашивала реальные сроки.

Бензема был арестован в ноябре 2015 года. После предъявления обвинений он был отстранен от игр за сборную Франции, пропустил домашний Евро-2016 и вернулся в национальную команду только в 2021 году.