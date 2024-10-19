«Бетис» обыграл «Осасуну»

«Бетис» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании обыграл «Осасуну» (2:1).

Благодаря этой победе севильская команда с 15 очками поднялась с 10-го на шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» (15 очков) опустилась с шестой строчки на седьмую.