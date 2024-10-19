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«Жирона» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги онлайн

«Жирона» и «Реал Сосьедад» встретятся в 10-м туре ла лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Жирона» и «Реал Сосьедад» встретятся в 10-м туре чемпионата Испании в субботу, 19 октября. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне и начнется в 19.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ». Также трансляцию из эфира «Матч ТВ», которая начнется за 5 минут до стартового свистка, проведут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

Ключевые события игры «Жирона» — «Реал Сосьедад» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
19 окт, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
Реал Сосьедад

Соперники провели в ла лиге по 9 матчей. «Жирона» с 12 очками расположилась на 11-м месте, «Реал Сосьедад» — с 9 очками на 15-м.

ФК Жирона
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
7
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
8
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
9
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
10
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
11
 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
12
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
13
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
14
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
15
 Р. Сосьедад 9 2 3 4 7-8 9
16
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
17
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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18.10 22:00
Алавес – Вальядолид
 2 : 3
19.10 15:00
Атлетик – Эспаньол
 4 : 1
19.10 17:15
Осасуна – Бетис
 1 : 2
19.10 19:30
Жирона – Р. Сосьедад
 - : -
19.10 22:00
Сельта – Реал
 - : -
20.10 15:00
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
20.10 17:15
Атлетико – Леганес
 - : -
20.10 19:30
Вильярреал – Хетафе
 - : -
20.10 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
21.10 22:00
Валенсия – Лас-Пальмас
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Роберт Левандовски

Барселона

 10
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Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 5 1 1
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