«Сельта» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги онлайн
«Сельта» встретится с «Реалом» в 10-м туре ла лиги
«Сельта» примет мадридский «Реал» в 10-м туре ла лиги в субботу, 19 октября. Начало матча на стадионе «Балаидос» в Виго — в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру «Сельта» — «Реал» покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе или при наличии подписки).
Ключевые события и результат игры «Сельта» — «Реал» в режиме онлайн появляются в матч-центре на сайте «СЭ».
В 9 турах ла лиги «Сельта» набрала 13 очков, «Реал» — 21. У лидерующей «Барселоны» — 24.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
7
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
8
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
9
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
10
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
11
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|
12
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
13
|Эспаньол
|10
|3
|1
|6
|10-17
|10
|
14
|Алавес
|10
|3
|1
|6
|13-18
|10
|
15
|Р. Сосьедад
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|
16
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
17
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
18
|Вальядолид
|10
|2
|2
|6
|8-21
|8
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|2 : 3
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|4 : 1
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|1 : 2
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1
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