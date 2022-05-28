Одриосола вернется в «Реал» из аренды в «Фиорентине»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола вернется в «королевский клуб» после годичной аренды в «Фиорентине».

«Я не останусь в «Фиорентине». Я отлично провел здесь время, но сейчас готов к «Реалу». Моя цель — быть частью «Реала» в следующем сезоне», — цитирует испанца Marca со ссылкой на Onde Cero.

В минувшем сезоне 26-летний фулбек сыграл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.

Отмечается, что «Реал» еще не определился с будущим защитника.