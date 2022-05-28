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Одриосола вернется в «Реал» из аренды в «Фиорентине»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Реала» Альваро Одриосола вернется в «королевский клуб» после годичной аренды в «Фиорентине».

«Я не останусь в «Фиорентине». Я отлично провел здесь время, но сейчас готов к «Реалу». Моя цель — быть частью «Реала» в следующем сезоне», — цитирует испанца Marca со ссылкой на Onde Cero.

В минувшем сезоне 26-летний фулбек сыграл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.

Отмечается, что «Реал» еще не определился с будущим защитника.

ФК Реал
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
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 3 : 1
22.05 21:00
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 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
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Карим Бензема

Карим Бензема

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Барселона

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