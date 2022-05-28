Маркос Алонсо согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Однако пока клубы не договорились по сумме трансфера, сообщает Marca.

Каталонцы не готовы платить большие деньги за игрока, чей контракт истекает через год.

Сам 31-летний Алонсо уже точно решил, что хочет вернуться в Испанию, где ранее выступал за «Реал».

В сезоне-2021/22 Алонсо забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за лондонцев.