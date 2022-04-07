Ферран Торрес прокомментировал возможный уход Дембеле из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес заявил, что сделал все, чтобы Усман Дмебеле летом не покинул команду.

«Я бы похитил Дембеле, чтобы он остался в «Барселоне». Это супер-клуб, один из лучших в мире. Но есть такие вещи, которые не могу зависеть от нас напрямую. Какое бы решение он не принял, я всегда пожелаю ему самого наилучшего» — цитирует Торреса Marca.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «Барселону». Контракт 24-летнего француза с каталонским клубом действует до конца июня 2022 года.