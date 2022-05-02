Депай: «Хочу быть важной частью «Барселоны» в ближайшие годы. Я в лучшем клубе мира»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай высказался о своем будущем в клубе.

«Я пришел в «Барселону», чтобы играть. Хочу быть важной частью команды в следующем сезоне и в ближайшие годы. Вполне естественно, что в «Барселоне» серьезная конкуренция за место в составе. Я играю за лучший клуб мира», — приводит слова Депая AS.

Контракт 28-летнего футболиста с каталонцами истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро.

В этом сезоне Депай провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал два ассиста.