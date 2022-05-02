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Депай: «Хочу быть важной частью «Барселоны» в ближайшие годы. Я в лучшем клубе мира»

Нападающий «Барселоны» Депай высказался о своем будущем в клубе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай высказался о своем будущем в клубе.

«Я пришел в «Барселону», чтобы играть. Хочу быть важной частью команды в следующем сезоне и в ближайшие годы. Вполне естественно, что в «Барселоне» серьезная конкуренция за место в составе. Я играю за лучший клуб мира», — приводит слова Депая AS.

Контракт 28-летнего футболиста с каталонцами истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро.

В этом сезоне Депай провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал два ассиста.

Источник: https://en.as.com/soccer/memphis-depay-wants-several-more-years-with-barcelona-n/?omnil=resrelrecomv
Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
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3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
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 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
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 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
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 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
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 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
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 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
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