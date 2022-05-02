«Барселона» не сомневается в переходе Аспиликуэты из «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта не оставляет надежды летом перейти в «Барселону». В каталонском клубе же уверены в трансфере игрока, сообщает The Athletic.

Ранее появилась информация, что в соглашении между 32-летним защитником и «Челси», которое истекает летом, прописана опция продления сотрудничества еще на сезон. Она активируется при достижении определенного количества проведенных матчей.

Аспиликуэта выступает в АПЛ защитник отметился двумя голевыми передачами в 18 матчах.