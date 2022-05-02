«Барселона» не отказывается от планов подписать Левандовски

«Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски. Каталонский клуб готов предложить ему контракт на 3 года или подписать соглашение по схеме «2+1», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Но теперь «Барса» ждет результатов переговоров агента игрока с мюнхенским клубом.

Ранее появилась информация, что у «Баварии» есть ряд финансовых проблем, поэтому клуб не может увеличить оклад футболиста.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду. Его контракт истекает в 2023 году.