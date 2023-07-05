Модрич убедил Гюлера выбрать «Реал»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич убедил хавбека «Фенербахче» Арду Гюлера выбрать мадридский клуб. На 18-летнего турка также претендовала «Барселона».
«Я узнал, что Лука Модрич сказал Арде: «В следующем сезоне меня не будет, я хочу передать тебе свою майку». Самым важным фактором, изменившим решение Арды перейти «Реал», а не «Барселону», были звонки Модрича и Тони Крооса», — написал журналист Волкан Демир в Twitter.
В прошедшем сезоне Гюлер провел за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.
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14
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
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19
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Севилья – Валенсия
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