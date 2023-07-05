Модрич убедил Гюлера выбрать «Реал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич убедил хавбека «Фенербахче» Арду Гюлера выбрать мадридский клуб. На 18-летнего турка также претендовала «Барселона».

«Я узнал, что Лука Модрич сказал Арде: «В следующем сезоне меня не будет, я хочу передать тебе свою майку». Самым важным фактором, изменившим решение Арды перейти «Реал», а не «Барселону», были звонки Модрича и Тони Крооса», — написал журналист Волкан Демир в Twitter.

В прошедшем сезоне Гюлер провел за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.