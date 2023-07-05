Агуэро: «Только болельщики «Реала» думают, что я ненавижу «Реал»
Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро признался, что не испытывает ненависти с «Реалу».
«Ненавижу ли я «Реал»? Так думают только болельщики мадридского клуба. Я не ненавижу «Реал». Я болею за «Барсу» и «Атлетико», но это не значит, что я ненавижу «Реал», — приводит Barca Universal слова Агуэро.
Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в 2021 году. На клубном уровне он выступал в Европе за «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселону»
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6
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
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|0-0
|0
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16
|Валенсия
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
|- : -
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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