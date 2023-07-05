Агуэро: «Только болельщики «Реала» думают, что я ненавижу «Реал»

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро признался, что не испытывает ненависти с «Реалу».

«Ненавижу ли я «Реал»? Так думают только болельщики мадридского клуба. Я не ненавижу «Реал». Я болею за «Барсу» и «Атлетико», но это не значит, что я ненавижу «Реал», — приводит Barca Universal слова Агуэро.

Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в 2021 году. На клубном уровне он выступал в Европе за «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселону»