Хавбек «Барселоны» Касадо выбыл на два месяца из-за частичного разрыва связки колена

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо пропустит два месяца из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня утром было проведено дополнительное обследование Марка Касадо, подтвердившее частичный разрыв боковой коллатеральной связки правого колена. Он пройдет консервативное лечение и, как ожидается, будет отсутствовать около двух месяцев», — говорится в заявлении клуба.

В этом сезоне 21-летний опорный хавбек забил 1 мяч и сделал 6 голевых пасов в 36 матчах за «Барселону».