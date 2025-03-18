Хавбек «Барселоны» Касадо выбыл на два месяца из-за частичного разрыва связки колена
Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо пропустит два месяца из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.
«Сегодня утром было проведено дополнительное обследование Марка Касадо, подтвердившее частичный разрыв боковой коллатеральной связки правого колена. Он пройдет консервативное лечение и, как ожидается, будет отсутствовать около двух месяцев», — говорится в заявлении клуба.
В этом сезоне 21-летний опорный хавбек забил 1 мяч и сделал 6 голевых пасов в 36 матчах за «Барселону».
